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«البيئة» تعلن عن المتسبّب في وصول مياه الصرف الصحي إلى كورنيش الخبر

«البيئة» تعلن عن المتسبّب في وصول مياه الصرف الصحي إلى كورنيش الخبر
فرق الأرصاد تقف على الموقع المتضرر في الكورنيش. (عكاظ)
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تواصل – الخبر:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، أن نتائج معاينة موقع التلوث في كورنيش الخبر، أثبتت أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه بعد المعالجة الأولية فقط، لم تستوعبها خزانات المعالجة الثانوية إثر أحمال زائدة، الشيء الذي أدى إلى فيضان المياه إلى نقطة التخلص المباشر على البحر دون انتهاء المعالجة.

وأرجع فريق الهيئة -وفقاً لـ “عكاظ”- تسرب المياه المعالجة أولياً إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات ومن ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت الفرق المختصة في هيئة الأرصاد وحماية البيئة باشرت بلاغ التلوث الذي تلقته السبت الماضي، بناء على توجيهات الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، بوقوفها بشكل عاجل على الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال حادثة التلوث.

وبيَّن الفريق المباشر أنه يوجد مصب يتبع لإحدى محطات معالجة الصرف الصحي من خلاله يتم تصريف مياه المحطة المعالجة إلى البحر.

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