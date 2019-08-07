لتجنب الغش.. تنبيهات لمن أراد شراء الأضحية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوصى مهتمون بتربية وبيع الأغنام بضرورة الانتباه من وسائل الغش التي يتبعها أصحاب الأغنام لبيع أغنامهم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ونبه المهتمون من هذه الوسائل التي قد لا ينتبه لها الشاري أثناء فحصه لأضحيته واستيفائها لشروط الأضحية المعروفة.

ويتبع بعض الباعة أساليب لخصها أحد المهتمين في مقطع فيديو منتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، حيث ذكر أن من أبرز وسائل الغش هي أن يقوم البائع برفع أرجل الأضحية الأمامية أو شد الرأس حتى تظهر للشاري وكأنها ممتلئة الظهر ، كما نبه من أن بعض البائعين يقومون في حالة إصابة أغنامهم بالخراج ، بوضع أيديهم على مكان الخراج وتغطيته حتى لا ينتبه الشاري إلى مكانه وهو يقوم بفحص الأضحية .

وينصح المهتمون بضرورة الالتزام بشراء الأضاحي من الأماكن المخصصة والمعلنة من قبل الجهات المختصة لضمان صحتها وخلوها من الأمراض وتجنب شرائها من الأماكن الغير مرخصة أو العشوائية.

أيضا من النصائح المهمة عند شراء الأضحية ضرورة الفحص الظاهري والتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عور أو عرج أو طفيليات بالفروة أو جرح بالجسم.

كذلك انتقاء الخروف نشط الحركة وتجنب الخامل أو الذي لا يقوى على النهوض بسرعة مع ملاحظة الحركة الطبيعية للأرجل أثناء حركته مع ملاحظة عدم وجود أي إفرازات ظاهرة بالفم أو الأنف.

ومن النصائح المهمة أيضا الضغط على البطن للتفريق بين امتلاء الكرش الطبيعي من عدمه فأحيانا يتبع ملاك الغنم أسلوب الغش بالملح حتى تبدو أغنامهم ممتلئة.

ويجب الانتباه كذلك للون وشكل العيون والصوف الذي يجب أن يكون ناعماً وثابتاً لا يمكن نزعه بسهولة مع فحص الأسنان والتأكد من عدم إصابته بالإسهال.

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