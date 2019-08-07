تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

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تواصل – الرياض:

بحسب المسودّة الرسمية لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بالمملكة، فإن تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم بما يعادل 5% من دخل الأسرة اليومي، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يقدر متوسط الدخل اليومي للأسرة السعودية بـ500 ريال تقريباً، وبذا تكون التكلفة اليومية حوالي 25 ريالاً يومياً، كما حددت المسودة غرامة الراكب المتسلل بـ50 ضعف سعر تذكرة الرحلة.

وكانت الإحصاء قد أعلنت في شعبان الماضي، أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يبلغ 14.823 ريالاً، فإن تكلفة تذكرة اليوم الواحد لمترو الرياض ستبلغ نحو 25 ريالاً، كما أن المسودّة وضحت الفئات التي تتمتع بخصومات تصل لـ50 % للطلبة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، وهذه الخصومات للمدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. حسب “الوطن”

وجاء في المسودّة أن الأطفال دون سن الـ6 سنوات جميع رحلاتهم مجانية، وهذه الميزة التي تستهدف فئة الأطفال يتم تطبيقها على مشاريع النقل العام في جميع مدن المملكة.

كما نوهت المسودّة بأن كل الخصومات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، حيث أن للجهة المالكة لمشروع النقل العام زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل العام.

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