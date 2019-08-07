هل أُغلق مستشفى أبو عريش بعد موجة الأمطار؟.. صحة جازان توضح

تواصل – جازان:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء مقطع فيديو يظهر غرف أحد المستشفيات وقد غمرتها مياه الأمطار بعد تهتك السقف، فيما نُسبت الصورة إلى مستشفى أبو عريش والذي ورد أنه تم إغلاقه جراء الأمطار التي ضربت المنطقة.

ونفت المديرية العامة للشئون الصحيّة بمنطقة جازان ما يتم تداوله حول إغلاق مستشفى أبو عريش، لافتة إلى أن جميع المستشفيات بالمنطقة تعمل حالياً.

وأضافت صحة جازان، أن بعض المستشفيات تعمل على المولدات الاحتياطية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وبالنسبة للطرق المؤدية إلى المستشفيات، يمكن التواصل مع الدفاع المدني وإدارة النقل والطرق، مشيرة إلى أنها تتعامل مع البلاغات الواردة وفق خطط الطوارئ.