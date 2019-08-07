خادمة تضع «بولها» في طعام وشراب مخدوميها باستمرار.. المحكمة تُصدر الحكم

تواصل – الدمام:

أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية منطوق حكم، قضى بالسجن عاما ونصف العام، والجلد 300 جلدة على عاملة منزلية من الجنسية “الفلبينية”، مع إبعادها من المملكة بعد انقضاء مدة محكوميتها؛ وذلك بسبب وضعها كميات من “البول” في الطعام والشراب لمخدوميها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصا من أفراد الأسرة اشتم رائحة غريبة في الطعام الذي تعده العاملة، فشك في طبيعتها وبادر بالتفتيش حيث عثر على علبة تحتوي على سائل أصفر يشبه “البول”، وعند سؤال الخادمة، اعترفت بأنه يحوي كميات من بولها.

وعلى الفور توجهت الأسرة إلى الشرطة وقدّمت بلاغاً حيث أُحيلت القضية إلى النيابة العامة، وعند استجواب الخادمة اعترفت بأنها طوال فترة العمل لديهم، كانت تضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، مرجعة ذلك إلى سوء معاملتهم لها.