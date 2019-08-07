احذروا الجوالات.. هذا ما فعلته عاملة منزلية بصور أم وبناتها

تواصل – وكالات:

باشرت محكمة الجنح في الفجيرة نظر قضية ربة منزل خليجية مقيمة في الفجيرة، فوجئت بصورها هي وبناتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوضعيات مختلفة دون علمهن، على صفحة خادمتها الآسيوية التي تحتوي على عدد من المتابعين.

وعلى الفور، دخل الشك في نفس ربّة المنزل تجاه سلوك خادمتها التي تظلّ على هاتفها الجوال ساعات طويلة؛ ما دفعها لاجبار الخادمة على فتح هاتفها، وأصيبت بصدمة كبيرة لوجود عدد من صورها وصور بناتها في أوضاع مختلفة داخل المنزل منشورة عبر صفحتها الخاصة على موقع “فيسبوك”، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وأقرَّت الخادمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح في الفجيرة بالواقعة، مؤكدةً أنها نشرت صورهم عبر صفحتها تعبيرًا عن حبها الشديد لهم، وأن ما دفعها إلى التصوير ونشر الصور هو التفاخر أمام أصدقائها بهم، ورغبتها في أن تريهم الأشخاص الذين تخدمهم؛ إذ لم تكن تقصد أذيّتهم أو فضحهم، وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.