مكة.. عواصف رملية تقطع الكهرباء عن قرى «الجموم»

تواصل – فريق التحرير:

شهدت معظم محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء عواصف رملية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 8 قرى بمحافظة الجموم.

وتسببت العواصف والرياح النشطة، في سقوط عمود خط هوائي، مع المحول نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة، وتم استبدال العمود وتركيب المحول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.