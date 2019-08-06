تعرض لتهتك وكسور.. إنقاذ يد جزار من «فرامة» لحوم بالطائف (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى “قيا” العام، إلى جانب فرقة من الدفاع المدني، بفضل الله من إنقاذ يد مقيم يعمل في مجزرة لبيع اللحوم جنوب الطائف، حيث علقت يده في فرامة لحم كهربائية، أثناء قيامه بأعماله المعتادة داخل المحل.

ونتج عن الحادث كسور متعددة في أصابع اليد، وتهتكات مفصلية وتهتكات لأوتار أصابع اليد، عجز معها من حوله في مساعدته؛ لإخراج يده من داخل الآلة.

وباشر الفريق الطبي المختص، إلى جانب فريق الدفاع المدني؛ للعمل على الحيلولة دون تلف خلايا وأوردة اليد، والعمل على تحطيم الآلة والمحافظة على ما يمكن إنقاذه من كامل اليد.

وسارع الفريق الطبي، بعد نجاحه في عزل الآلة عن كامل اليد، إلى نقل العامل لغرفة العمليات والمسارعة في معالجة الأربطة وتثبيت الكسور، والمحافظة على عدم تلف أجزاء من اليد.

ونجح الفريق في تجاوز المخاطر واستقرار الوضع الصحي، في الوقت الذي يخضع المريض حالياً للرعاية الطبية داخل المستشفى، بعد نجاح العملية وفي انتظار تماثله الكامل للشفاء.

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