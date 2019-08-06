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مخلفات صرف صحي بـ«كورنيش الخبر».. و«الأرصاد» تتخذ إجراءات عاجلة

مخلفات صرف صحي بـ«كورنيش الخبر».. و«الأرصاد» تتخذ إجراءات عاجلة
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل بن مصلح الثقفي، اليوم الثلاثاء، مع شكاوى المواطنين بوجود مخلفات مياه صرف صحي غير معالج في أحد المواقع على كورنيش مدينة الخبر، حيث وجه باتخاذ الإجراءات النظامية بشكل عاجل.

وأوضح أنه تبين من خلال مباشرة الحالة من قبل مفتشي الهيئة وجود مصب تابع لأحد محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة إلى البحر.

وأكدت الهيئة أن الحادث “جريمة بيئية” تستوجب الغرامة، حيث تم إلزام مقاول التشغيل والصيانة في محطة المعالجة البيئية بالمحافظة بتهيئة الموقع وإزالة الأضرار الناجمة، خصوصاً بعد توجيهات أمير المنطقة الشرقية، بينما تبيّن من خلال زيارة فريق مختصّ من الهيئة، أن التحليل المخبري للعينات المأخوذة من كورنيش الخبر كشفت عدم وجود مواد كيميائية، وإنما مواد عضوية ومخلفات غير معالجة.

ويعود سبب الحادث البيئي، إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ وعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات من ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتبعة.

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