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تفاصيل إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في «الطائف»

تفاصيل إغلاق مجمع طبي ومختبر فحص في «الطائف»
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت إدارة الالتزام على المرافق الصحية الأهلية بصحة الطائف، مجمعا طبيا بالمنطقة المركزية؛ نظراً لوجود عدد من الملاحظات، كما شمل الإغلاق مختبراً طبياً بأحد المجمعات الصحية في شارع الستين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة الطائف” عبدالهادي الربيعي: أن إدارة الالتزام تنفذ عدداً من الجولات الميدانية على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بشكلٍ دوري.

وأشار إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات المتمثلة في عدم وجود طبيب عام، ونقص جاهزية سيارة الإسعاف، ومخالفات أخرى متعددة استوجبت الإغلاق التحفظي لحين تفادي الملاحظات، مضيفا أن العقوبات طالت أيضاً أحد أقسام المختبر بمجمع صحي تخصص في فحص الملاريا دون اختصاص، والتلاعب بالنتائج الصحية دون فحص تأكيدي.

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