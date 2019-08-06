الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

«إتش تي سي» تتوقف عن بيع هواتفها في بريطانيا

«إتش تي سي» تتوقف عن بيع هواتفها في بريطانيا
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة إتش تي سي التايوانية التوقف عن بيع هواتفها في بريطانيا بالتزامن مع مشاركتها في نزاع على الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتكنولوجيا اللاسلكية المتطورة لهواتف السيارات.

وأوضح متجر الشركة التايوانية على الإنترنت أن جميع نماذج هواتفها غير متوفرة، وذلك بالرغم من أنها متوفرة في دول أوروبية أخرى.

وشاركت HTC في نزاع طويل الأمد مع شركة الأبحاث والتطوير Ipcom، المتخصصة في ترخيص الملكية الفكرية والبحث والتطوير، حول تقنية لاسلكية تم تطويرها لهواتف السيارات.

ووافقت الشركة في 2012 على بيع هواتفها المحمولة مع حل بديل في المملكة المتحدة فقط لحل المشكلة.

وجاء ذلك بعد اتهامها بانتهاك براءة الاختراع المسماة (100A)، وهي براءة اختراع أساسية قياسية (SEP) تحكم كيفية اتصال الهاتف بالشبكة وتحديد أولويات مكالمات الطوارئ وتلتزم بمعايير الاتصالات المعترف بها دولياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطبيقات مفيدة يجهلها مستخدمو الهواتف الذكية.. تعرّف عليها

تطبيقات مفيدة يجهلها مستخدمو الهواتف الذكية.. تعرّف عليها

الحل النهائي لأزمة شحن الجوالات.. هاتفك يشحن نفسه بنفسه

الحل النهائي لأزمة شحن الجوالات.. هاتفك يشحن نفسه بنفسه

تحذير لمستخدمي هواتف «أندرويد».. آلاف التطبيقات بإمكانها سرقة بياناتكم

تحذير لمستخدمي هواتف «أندرويد».. آلاف التطبيقات بإمكانها سرقة بياناتكم

الأول بعد أزمتها مع جوجل.. «هواوي» توفر تحديثاً جديداً لهواتفها

الأول بعد أزمتها مع جوجل.. «هواوي» توفر تحديثاً جديداً لهواتفها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>