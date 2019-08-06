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للوقاية من التهابات الجسم وآلام المفاصل.. تناول هذه الأطعمة

للوقاية من التهابات الجسم وآلام المفاصل.. تناول هذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة والتغذية بتناول بعض الأطعمة والتي يمكنها أن تقلل الإصابة بالتهابات الجسم وآلام المفاصيل.

وتحدث الالتهابات عندما يحارب الجسم جراثيم معدية، أو سموماً يسببها التلوث، أو عند الإصابة بجروح. وحين تصبح الالتهابات مزمنة يترتب على ذلك مضاعفات، منها زيادة الإحساس بالألم، والإصابة بأمراض القلب والسرطان والربو والتهاب المفاصل.

وللوقاية من التهابات الجسم وآلام المفاصيل يُنصح بتناول الأطعمة التالية:

* يحتوي زيت الزيتون على إنزيمات تؤثر على الجسم مثل مسكّن الإيبوبروفين، حيث تقلل الالتهاب والإحساس بالألم.
* الأناناس من الفواكه التي توفر وقاية من التهابات المفاصل وتخفّف آلامها.
* التفاح غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات.
* توفر المكسرات والبذور كمية وفيرة من المغنيسيوم وفيتامين “إي” وأحماض أوميغا3، وهي توليفة رائعة من مضادات الالتهاب.
* الشوكولا الداكنة التي تبلغ نسبة الكاكاو فيها 70 بالمائة أو أكثر من مضادات الالتهاب القوية.
* يحتوي العنب على مضادات للأكسدة تحارب الالتهابات، وتحافظ على صحة القلب.
* الشاي الأخضر والأسود غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتجاعيد البشرة.
* البصل والثوم من الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات.
* البروكلي مصدر رائع لفيتامين “ك” و”سي” والفولات ومضادات الأكسدة، وهو معروف بأنه من الأطعمة التي تحمي من السرطان.
* الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة والأنشوجة و المكاريل غنية بأحماض أوميغا3 الدهنية المضادة للالتهابات.
* يحتوي الفطر (المشروم) على مضادات للأكسدة تحارب الالتهاب.

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