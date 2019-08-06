5 نصائح غذائية تساعدك على التخلص من «الكرش»

قدم خبراء تغذية نصائح غذائية مهمة تساعد على التخلص من الدهون حول منطقة البطن، واستعادة رشاقة الخصر، وإزالة هذه الدهون الزائدة عن طريق التعديلات الغذائية التالية:

* تقليل أكل الملح لأنه يزيد احتباس السوائل والانتفاخ.

* امتنع عن أكل الأطعمة المصنّعة مثل رقائق البطاطس المقلية، والسجق، والبيتزا، والبرغر، والكوكيز والمخبوزات الجاهزة.

* تناول الأطعمة المسلوقة أو المشوية، وتجنّب الطعام المقلي.

* زيادة حصة البروتين والخضروات والمكسرات على حساب الكربوهيدرات والدهون.

* شرب المزيد من الماء والسوائل والعصائر الخالية من السكر المضاف.