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5 نصائح غذائية تساعدك على التخلص من «الكرش»

5 نصائح غذائية تساعدك على التخلص من «الكرش»
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تواصل – وكالات:

قدم خبراء تغذية نصائح غذائية مهمة تساعد على التخلص من الدهون حول منطقة البطن، واستعادة رشاقة الخصر، وإزالة هذه الدهون الزائدة عن طريق التعديلات الغذائية التالية:

* تقليل أكل الملح لأنه يزيد احتباس السوائل والانتفاخ.

* امتنع عن أكل الأطعمة المصنّعة مثل رقائق البطاطس المقلية، والسجق، والبيتزا، والبرغر، والكوكيز والمخبوزات الجاهزة.

* تناول الأطعمة المسلوقة أو المشوية، وتجنّب الطعام المقلي.

* زيادة حصة البروتين والخضروات والمكسرات على حساب الكربوهيدرات والدهون.

* شرب المزيد من الماء والسوائل والعصائر الخالية من السكر المضاف.

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