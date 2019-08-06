للحد من ضياع الحجاج.. إصدار خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن إصدار خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة تهدف إلى إرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى إلى الحد من ظاهرة الضياع التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم إلى مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.

وتتضمن الخريطة التفاعلية مخططًا للمشاعر “منى ومزدلفة وعرفات”، حيث يستطيع الحاج أن يضغط على الموقع المراد زيارته وتقوم الخريطة التفاعلية بإرشاده لأفضل الطرق ولتجنب الازدحام.

وتتمثل شبكة طرق المشاعر المقدسة بالطرق الرئيسية الطولية الرابطة بين المشاعر، مرقّمة بأرقام “زوجية”، وطرق عرضية تم ترقيمها بأرقام فردية، وطرق المشاة الرئيسة والفرعية.