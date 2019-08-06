«حساب المواطن»: الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

تواصل – الرياض:
أكد حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا
جاء ذلك رداً من حساب المواطن على استفسار هام بشأن مبلغ الدعم، وذلك عبر خدمة عملاء البرنامج. وأجاب حساب المواطن على سؤال بشأن الحد الأدنى والأقصى لدعم البرنامج.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).