«حساب المواطن»: الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

«حساب المواطن»: الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

«حساب المواطن»: الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق
0

تواصل – الرياض:

أكد حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا

جاء ذلك رداً من حساب المواطن على استفسار هام بشأن مبلغ الدعم، وذلك عبر خدمة عملاء البرنامج. وأجاب حساب المواطن على سؤال بشأن الحد الأدنى والأقصى لدعم البرنامج.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خطأ يتسبب في إلغاء «حساب المواطن».. وحرمان المستفيد من الدعم 60 يوماً

خطأ يتسبب في إلغاء «حساب المواطن».. وحرمان المستفيد من الدعم 60 يوماً

«حساب المواطن» يكشف حقيقة توقف صرف الدعم لمدة شهرين

«حساب المواطن» يكشف حقيقة توقف صرف الدعم لمدة شهرين

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة «الطلب مكتمل»

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة «الطلب مكتمل»

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تأثير العمالة المنزلية على الدعم

توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن تأثير العمالة المنزلية على الدعم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>