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تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس ( غائم جزئي إلى غائم ) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و ( غائم جزئي ) على المدينة المنورة و ( غائم جزئي قد تتخللها سحب رعدية ) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة.

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