«ساما» توضح مُسببات منع إعفاء العميل المتوفى أو العاجز من الأقساط المستحقَّة

تواصل- الرياض:

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إن البنوك ملزمة بإعفاء وإعادة مبالغ الأقساط المتحصلة على عقود التمويل المبرمة بعد 1 أكتوبر من عام 2018، في حالة وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي، وذلك وفقا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل الصادرة من المؤسسة .

وأوضحت أن أحكام وضوابط التحصيل تستثني عقود التمويل التجاري وبعض حالات الوفاة والعجز من الإعفاء، في حال كانت الوفاة والإصابة بالعجز ناتجة عن الأسباب التالية:

– تعمد العميل إلحاق الأذى بالنفس أو الانتحار، سواء كان عاقلًا أو مُختلًا عقلياً.

– تناول العقاقير غير المصرح بها، أو تعاطي المخدرات أو الكحول.

– حدوث الوفاة أو العجز أثناء الاشتراك أو التدريب على أي رياضة أو منافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيول أو السيارات.

– الوفاة أو العجز الناتج عن طبيعة العمل.

– الوفاة أو العجز الذي كان ناتجاً أو ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.

– الوفاة أو العجز الناتج عن الحروب أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب الناتجة من أفراد أو نيابة عن جماعات إرهابية.

– الوفاة أو العجز الناتج عن الكوارث الطبيعية.

– الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو السلطة القضائية المختصة بموجب الأنظمة السارية في المملكة.