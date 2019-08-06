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3 خطب متتالية خلال موسم الحج هذا العام

3 خطب متتالية خلال موسم الحج هذا العام
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تواصل – مكة المكرمة:

ستُلقى ثلاث خطب متتالية خلال موسم حج هذا العام وهي: خطبة الجمعة المقبلة “يوم التروية للحاج”، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد “يوم النحر”، وهي المناسبة التي تحدث إذا دخل شهر ذي الحجة يوم الجمعة.

ومن المستحب في هذه الأيام اغتنام هذه الخطب والاستماع إليها لما فيها من فضل وفوائد، ويُستحب لغير الحاج صيام عرفة، والإكثار من الذكر والنوافل والصدقة، فالحسنات فيها مضاعفة.

من جانبه قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: هي ليست نادرة؛ بل تحدث لو دخل الشهر يوم الجمعة، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة وإذا امتدت تصل إلى 12 سنة.

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