ارتفاع أسعار العقارات ببعض مناطق المملكة .. وتوقعات باستقرار السوق قريباً

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ارتفعت أسعار العقارات في بعض مناطق المملكة بعد موجة التراجع الكبير التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة ، فيما اتجهت إلى الانخفاض في بعض المناطق .

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من العام الحالي 2019 ، عن تسجيل رقم جديد بين ارتفاعا بنسبة 0.4% بعد انخفاض بدأ مطلع العام 2015 ، لتتقلص النسبة الكلية لتراجع العقارات بالمملكة إلى 19.6% بعد أن كانت 20% بنهاية الربع الأول من العام الجاري .

وبلغ مؤشر القياس العام لأسعار العقارات بالمملكة 4.48% في الربع الثاني مقارنة ب 1.80% للربع الأول من عام 2019 ، وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكوّنة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة 0,2 %، والقطاع التجاري بنسبة 0,8 %، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة 0,1 % مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وتتجه أسواق العقار بحسب التقرير إلى الاستقرار في عمليات البيع والشراء ، فيما يرى عقاريون صعوبة تحديد اتجاهات معينة لخريطة الأسعار في قطاع العقار.

وخلال الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بالربع السابق، فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة 0,2 %، وارتفاعاً في الشقق بنسبة 0.5 %، في حين انخفض كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3 %، والفلل بنسبة 2.7 %، والبيوت بنسبة 0.3 %، أما القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق، بنسبة 0.8 %، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1 %، في حين انخفضت المعارض (المحال) بنسبة 1.9 %، وبالنسبة للقطاع الزراعي، فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.

الاتجاه الصاعد لأسعار العقارات، لم يكن شاملاً كل مناطق المملكة، حيث ظهر هذا الاتجاه في 8 مناطق، على رأسها العاصمة (الرياض)، إلى جانب المناطق الرئيسة الأخرى بالمملكة، في المقابل، شهدت 4 مناطق أخرى بعض التراجع في الأسعار، وسيطر على المنطقة الأخير الـ 13 نوعاً من الاستقرار، وتضم قائمة المناطق التي شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات: (الحدود الشمالية 3 %)، (تبوك 2.1 %)، (جازان 2 %)، (الرياض 1.7 %)، (القصيم 1.2 %)، (حائل 1.1 %)، (الشرقية 0.5 %)، وأخيراً (الباحة 0.5 %). فيما انخفضت الأسعار في مكة المكرّمة ونجران بنسبة 0.7 % لكل منهما، وعسير والمدينة المنوّرة بنسبة 0.2 % لكل منهما، فيما ثبتت أسعار العقارات في منطقة الجوف.