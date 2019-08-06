الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

توضيح من مطار المؤسس حول «غبار جدة»

توضيح من مطار المؤسس حول «غبار جدة»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مطار الملك عبد العزيز الدولي، في جدة، استمرار الرحلات الجوية وسير الملاحة الجوية بصورة طبيعية، منوهاً أن المطار لم يتأثر بالغبار الذي يغطي المدينة.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” المسافرين الأعزاء، غبار جدة لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد”.

إلى ذلك نبهت  الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرُّض جدة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، مع تدني مدى الرؤية حتى الرابعة عصرًا، وتضمَّن هذا التنبيه المُخصَّص لمنطقة مكة المكرمة كلًا من أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث، المويه، بحرة، تربة، خليص، رابغ، عرفات، مزدلفة، ومنى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مواطن يشكو انتظار الحقائب أكثر من ساعة.. و«مطار جدة» يتفاعل

مواطن يشكو انتظار الحقائب أكثر من ساعة.. و«مطار جدة» يتفاعل

إنفوجرافيك.. 7 مبادرات لقياس رضا المسافرين بمطار «المؤسس»

إنفوجرافيك.. 7 مبادرات لقياس رضا المسافرين بمطار «المؤسس»

«إمارة مكة»: افتتاح مطار المؤسس الجديد بجدة في رمضان

«إمارة مكة»: افتتاح مطار المؤسس الجديد بجدة في رمضان

بالمصاحف وماء زمزم.. «شؤون الحرمين» تودع ضيوف الرحمن بمطار المؤسس في جدة

بالمصاحف وماء زمزم.. «شؤون الحرمين» تودع ضيوف الرحمن بمطار المؤسس في جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>