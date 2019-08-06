توضيح من مطار المؤسس حول «غبار جدة»

تواصل – فريق التحرير:

أكد مطار الملك عبد العزيز الدولي، في جدة، استمرار الرحلات الجوية وسير الملاحة الجوية بصورة طبيعية، منوهاً أن المطار لم يتأثر بالغبار الذي يغطي المدينة.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” المسافرين الأعزاء، غبار جدة لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن، والرحلات تسير في مواعيدها المحددة ولله الحمد”.

إلى ذلك نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرُّض جدة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، مع تدني مدى الرؤية حتى الرابعة عصرًا، وتضمَّن هذا التنبيه المُخصَّص لمنطقة مكة المكرمة كلًا من أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث، المويه، بحرة، تربة، خليص، رابغ، عرفات، مزدلفة، ومنى.