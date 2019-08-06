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تركيب 6500 جهاز نقاط بيع في محطات الوقود.. بنسبة 52%

تركيب 6500 جهاز نقاط بيع في محطات الوقود.. بنسبة 52%
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تواصل – الرياض:

قال رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والمتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، إن نسبة تغطية محطات الوقود على مستوى المملكة بأجهزة نقاط البيع تقدر بنحو 52% حالياً.

وأضاف أنه تم تركيب 6500 من أجهزة نقاط البيع في محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة حتى تاريخه.

وذكر أن عدد أجهزة نقاط البيع بلغ بنهاية العام الماضي 351.645 جهازاً، وحتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي بلغ 387.956 بنسبة زيادة بلغت 10%. بحسب “عكاظ”.

وطالب الشركات المزودة بالخدمة إلى زيادة موثوقية الشبكة في تغطية المناطق النائية، حاثاً أصحاب محطات الوقود التي لا تتوافر بها بنية تحتية جيدة لشبكة الدفع الإلكتروني بالإسراع في تهيئة محطاتهم.

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