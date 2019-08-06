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لحظات رعب على طائرة.. هبوط مفاجئ وسريع ودخان كثيف يحيط الركاب

لحظات رعب على طائرة.. هبوط مفاجئ وسريع ودخان كثيف يحيط الركاب
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تواصل- وكالات:

أخلت طائرة بريطانية اضطراريا 175 راكبًا على متنها، بسبب الدخان الكثيف الذي تسرب داخلها؛ قبل وذلك قبل 10 دقائق من هبوطها في مطار مدينة فالنسيا في إسبانيا.

وأجبر ركاب طائرة “بريتيش إيرويز” على استخدام المزالج المنسدلة الخاصة بالحالات الطارئة بدلًا من السلم أو الأنبوب، بعد أن حطت بسلام على مدرج مطار فالنسيا مساء الاثنين، حسب موقع ” سكاي نيوز عربية”.

وكتبت المسافرة لوسي براون على حسابها على تويتر أنها تعرضت لتجربة مخيفة على متن الطائرة المتوجهة إلى فالنسيا؛ مضيفة أن مقصورة الركاب في الطائرة “امتلأت بالدخان.. واضطروا إلى إخلائنا بواسطة مخارج الطوارئ.. ولحسن الحظ نزل الجميع وكلهم بخير.

أما المسافرة غايل فيتزباتريك، التي كانت برفقة زوجها متوجهين من مطار هيثرو إلى إسبانيا لقضاء العطلة؛ فقالت: إن المسافرين أصيبوا بالذعر وكانوا يصرخون خوفًا.

وأضافت فيتزباتريك: “لقد كنت خائفة للغاية.. كانت الرحلة على وشك الوصول، وقبل الهبوط بعشر دقائق أخذت الطائرة في الانخفاض والهبوط بسرعة بينما الدخان يندفع داخل مقصورة الركاب.. لقد كانت الدخان أبيض وحادًا ويثير الرعب”؛ مشيرة إلى أنها سمعت أحاديث عن مشكلة في وحدة التكييف بالطائرة.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك اتصال وتواصل بين أفراد طاقم الطائرة، فيما ارتدى بعضهم أقنعة الأكسجين وملابس مضادة للحريق.

وأوضحت أنهم نجحوا في فتح أبواب الطوارئ في الطائرة وطالبوا الركاب بالهبوط بواسطة المزالج المنسدلة”؛ مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء كانت على المدرج قرب الطائرة.

وقالت إن الطاقم لم يبلغ الركاب بأنها حالة طارئة إلا بعد هبوط الطائرة وفتح أبواب الطوارئ من أجل الإخلاء.

وفي وقت لاحق، قالت شركة الطيران في بيان لها: إن الرحلة “واجهت مشكلة فنية عند وصولها إلى فالنسيا”، وفقًا لما ذكره موقع “سكاي نيوز”.

وأضاف البيان أنه “تم إجلاء جميع المسافرين بأمان بواسطة طاقمنا؛ حيث قابلهم عناصر خدمات الطوارئ على المدرج” قبل نقلهم إلى مبنى المطار.

وأوضح البيان أنه كان هناك 175 مسافرًا على متن الطائرة، بالإضافة إلى 6 هم أفراد طاقم الطائرة وطياريْن اثنين؛ مضيفًا أنه تم نقل 3 أفراد إلى المستشفى كإجراء وقائي.

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