«الدفاع» تعلن فتح باب القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية التي تمنح خريجيها رتبة ( وكيل رقيب وعريف ) وكذلك الابتعاث الخارجي للقوات البحرية لخريجي التخصصات الفنية من حملة درجة (البكالوريوس والدبلوم) والثانوية العامة ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق (٠٤ / ١٢ /١٤٤٠هـ).

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط منها “أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، وغير موظف في أي جهة حكومية”.

كما اشترطت أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، كذلك لا يكون متزوجا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ومن ضمن الشروط أيضا اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم، ويكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، ثم يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وأشارت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي (هنا).