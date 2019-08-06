انتشار ديدان «الألف رِجْل» في قرى جازان.. و«الأمانة» تعلق

تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان عبدالعزيز بن محمد الريثي، على مقاطع فيديو وصور تظهر انتشار الديدان في بعض قرى جازان، بقوله إن أعمال فرق مكافحة الأمانة الميدانية للديدان الموسمية في محافظتي العارضة والحُرث الحدودية لا تزال مستمرة وتقوم بأعمال الاستكشاف داخل النطاق العمراني.

وأضاف أن ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول خطر انتشار هذه الديدان غير صحيح، مشيرا إلى أن الأمر لا يدعو للقلق، لأنها ديدان موسمية وتُعرف باسم ذات الألف رِجْل (الدودة الألفية) وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تُسمى (myriapoda) وتُعرف علمياً بـ (ميليبيديس).

وتابع “الريثي” أنه نظراً لمعاودة ظهور هذه الديدان في بعض المنازل الطرفية لقريتي (الركبة وأبو العصمة) التابعتين لمحافظة العارضة الملاصقة لوادي الدحن، وذلك نظراً لأن هذه الديدان مازالت موجودة في الوادي، وبما أن الأشجار متصلة إلى داخل القرية، الأمر الذي يساعد على هجرة الديدان من الوادي إلى داخل النطاق العمراني لاسيما مع ازدياد كميات الأمطار التي هطلت في الفترة الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان أن تكثيف أعمال المكافحة لهذه الديدان مستمرة، مع القيام بحملة إصحاح بيئي من قبل الأمانة (نظافة، مكافحة ميكانيكية، إزالة أكوام الأشجار، إزالة زرائب المواشي) لقريتي الركبة وأبو العصمة بمشاركة لجنة الإصحاح البيئي ببلديتي محافظتي العارضة والحُرث، حيث تم وضع فاصل من الجهة الجنوبية للقريتين يفصلهما عن الوادي للحد من انتقال آفات الصحة العامة للقرى المجاورة نظراً لأن الغابة الموجودة على ضفة وادي الدحن تشكل مصدراً لانتشار تلك الديدان.