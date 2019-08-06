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تفاصيل جديدة عن إسقاط طائرات حوثية استهدفت مطارات «مدنية» بالمملكة

تفاصيل جديدة عن إسقاط طائرات حوثية استهدفت مطارات «مدنية» بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إسقاط طائرات حوثية مسيرة “درونز”، كانت تحمل متفجرات لاستهداف طائرات مدنية بعدة مناطق في المملكة، حيث تم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح الحساب الرسمي لسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 3 طائرات مسيرة كانت تستهدف مطارات مدنية في منطقتي نجران وعسير جنوب المملكة، فيما تمكنت القوات من إسقاطها قبل بلوغها هدفها.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت – ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

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