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بالأسماء.. «التعليم» تعلن تعيين 10 آلاف خريج وخريجة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة؛ منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضّر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني، اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل، على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17هـ.

وتضمن القرار توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومَن لم يسلم كشف اللياقة الطبية يعد ذلك عدولاً منه عن الوظيفة التعليمية.

وأكّد القرار على تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم؛ أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الروابط التالية:

أسماء الخريجين من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

أسماء الخريجات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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