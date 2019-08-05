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«الجمعان» يتوقع تقلبات جوية بعدة مناطق الثلاثاء والأربعاء.. سحب غزيرة وبرد

«الجمعان» يتوقع تقلبات جوية بعدة مناطق الثلاثاء والأربعاء.. سحب غزيرة وبرد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع تركي الجمعان، الباحث في الطقس والمناخ، أن تتأثر المرتفعات الغربية والجنوبية يومَيْ الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، تؤثر بنشاط السُّحب الغزيرة، وتُصحب بحبات من البَرَد .

وأوضح أن الحالة ستؤثر في منطقة جازان، وتشمل المرتفعات والمنحدرات، وتؤثر في فيفا وما جاورها، ويصل التأثير كذلك إلى منطقة عسير، وتشمل محايل والنماص، ويصل أيضًا إلى المناطق التهامية، وكذلك يشمل الباحة، خاصة المندق والحجرة، ويصل لمنطقة مكة، خاصة الطائف.

وتابع الجمعان، أن الحالة تأتي نتيجة نشاط تيار موسمي عالي الرطوبة، يؤثر بضخ كميات عالية من بخار الماء الذي يتهيأ تصعيديًّا على الجبال؛ فيؤثر في تكوُّن السُّحب الركامية الممطرة والغزيرة.

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