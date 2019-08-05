تفاصيل مشروع تخفيض حرارة طريق المشاة بالمشاعر المقدسة 20 درجة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع طريق المشاة، الذي يعد من أهم المشاريع التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال إن ذلك المشروع العالمي تم بالتعاون مع شركة “SUMITOMO” اليابانية، ويهدف إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تخفيض درجة الحرارة للحجاج بنحو 20 درجة مئوية، وسيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوانٍ خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الأسفلت.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة نفذت هذا العام مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات.

ويعد طريق المشاة الذي يمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مروراً بمزدلفة من أطول خطوط المشاة على مستوى العالم ومن أحدثها في المواصفات، وصمّم بأفضل المعايير العالمية.