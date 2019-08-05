تفاصيل مشروع تخفيض حرارة طريق المشاة بالمشاعر المقدسة 20 درجة (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

توضيح من أمانة جدة لـ«تواصل» عن وفاة عامل نظافة «دهسًا» بسيارة يقودها «طفل»

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

تصوير الغرف وانتهاك خصوصية الكفيل.. شروط معقدة لاستقدام الخادمات من أوغندا

بالأسماء.. «التعليم» تعلن تعيين 10 آلاف معلم ومعلمة

بالأسماء.. «التعليم» تعلن تعيين 10 آلاف معلم ومعلمة

هل تأخر الأب تسبب في وفاة مولوده؟.. «صحة جدة» تكشف ملابسات الواقعة

هل تأخر الأب تسبب في وفاة مولوده؟.. «صحة جدة» تكشف ملابسات الواقعة

تفاصيل مشروع تخفيض حرارة طريق المشاة بالمشاعر المقدسة 20 درجة (صور)

تفاصيل مشروع تخفيض حرارة طريق المشاة بالمشاعر المقدسة 20 درجة (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع طريق المشاة، الذي يعد من أهم المشاريع التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال إن ذلك المشروع العالمي تم بالتعاون مع شركة “SUMITOMO” اليابانية، ويهدف إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تخفيض درجة الحرارة للحجاج بنحو 20 درجة مئوية، وسيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوانٍ خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الأسفلت.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة نفذت هذا العام مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات.

ويعد طريق المشاة الذي يمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مروراً بمزدلفة من أطول خطوط المشاة على مستوى العالم ومن أحدثها في المواصفات، وصمّم بأفضل المعايير العالمية.

bdb34aab-73e9-40f2-9c1a-86bfacf5fcde029526ce-f1ed-4f9b-b7b9-611870764c6c

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة

«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة

«تطوير مكة» تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة إلكترونياً

«تطوير مكة» تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة إلكترونياً

تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة مغرب 3 ذي الحجة (فيديو)

تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة مغرب 3 ذي الحجة (فيديو)

«الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع انخفاض درجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>