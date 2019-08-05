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«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة

«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة مكة.

وقالت الهيئة في تنبيه متقدم لها إن بداية الحالة ستكون عند الساعة الواحدة ظهرا وتمتدّ حتى الثامنة مساء.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتدّ تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

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