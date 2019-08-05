شركة تعلن عن استقدام عاملات بشكل مخالف.. و«العمل» تتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إحدى الشركات عن استقدام عاملات منزليات بشكل مخالف لضوابط ممارسة نشاط الاستقدام، فيما تعهدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراء القانوني.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على حفظ حقوق العمالة المنزلية، داعيةً للإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد (1991) أو عبر تطبيق “معاً للرصد”.

وكانت وزارة العمل قد أكدت استمرار العمل بالعقد الموحد للاستقدام؛ حفاظاً على حقوق جميع أطراف العملية التعاقدية، وذلك بعد تحفظ عدد من المكاتب والشركات على العقد ومدة الاستقدام المحددة 90 يوماً.