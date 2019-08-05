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كيف تحول جوالك القديم إلى «كاميرا مراقبة» فعَّالة؟

كيف تحول جوالك القديم إلى «كاميرا مراقبة» فعَّالة؟
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تواصل- وكالات:

هل تعلم أنه يمكنك الاستفادة بشكل مدهش من هاتفك القديم في حال شرائك لهاتف جديد بدلاً عن التخلص منه، كأن تجعله بمثابة كاميرا مراقبة داخل البيت.
بحسب موقع “cnet”، فإنه من الممكن أن نحول الهاتف الذكي إلى كاميرا مراقبة، داخل البيت، من خلال الاستعانة بتطبيقات ذكية، دون الاضطرار إلى دفع المال مقابل الاستفادة من هذه الميزة.
وأول ما يتوجب القيام به، في هذه الحالة، هو تنزيل تطبيق “كاميرا المراقبة” على هاتفك، وأغلب التطبيقات تتيح خدمات مثل التخزين السحابي والتسجيل ورصد الحركة وإصدار التنبيهات.
وبعد العثور على التطبيق المناسب لهاتفك، مثل “Alfred” الذي يعمل على هاتفي سامسونغ وآيفون، في الوقت نفسه، ستكون قادرا على الاستفادة من خدمات مهمة، وفي حال أردت دقة أكبر في الصورة، تحتاج إلى الترقية لـ”ألفريد برميوم”.
أما الخطوة الثانية، فهي أن تختار المكان الذي تريد مراقبته، فإذا كنت حريصًا على تتبع ما يقوم به الابن الصغير، مثلا، بوسعك أن تضعه في الغرفة، أما إذا أردت متابعة ما يجري في عدة أركان من البيت، فأنت تحتاج إلى عدة أجهزة قديمة.
وفي حال أردت أن تلتقط زاوية أكبر، فأنت مطالب بشراء عدسات يمكن تركيبها على الهاتف وسعرها لا يتجاوز 20 دولارًا، كما أنه من الأفضل أن تضع الجهاز في وضع آمن حتى لا يسقط وينكسر على الأرض.
ولأن الكاميرا تستهلك طاقة كبيرة، فإنه عليك أن تضمن وصل الهاتف بالشاحن طيلة الأيام وعلى مدار الساعة، للقيام بهذا، ينصح بالاعتماد على “كابلات” يصل طولها إلى 3 اختار.
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