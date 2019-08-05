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تعرف على مسودة تعديلات أجور المواطنين في «نطاقات»

تعرف على مسودة تعديلات أجور المواطنين في «نطاقات»
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تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن دعوة المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم في مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج “نطاقات”.

وأوضحت الوزارة أن المسودة تضمنت احتساب المواطن بواقع عامل واحد، شرط ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، ويحسب مَن أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب من يقل راتبه عن 2000 ريال.

وذكرت مسودة القرار أن احتساب العامل بدوام جزئي بنصف عامل سعودي، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 2000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

 

ويحتسب الطالب السعودي، نصف عامل سعودي، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وبحد أدنى للأجر الشهري 2000 ريال، وألا يكون محسوباً في كيان آخر، ويشترط لاحتساب الطالب في نطاقات عدم تجاوز عدد العاملين الطلاب لدى الكيان 10% من عدد العاملين السعوديين فيه، ومن تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين، باستثناء أنشطة المطاعم لتكون النسبة 40%.

ونصت المادة 12 على أن يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين عن 4 عمال سعوديين لصالح الكيان، وبحد أدنى للأجر 4000 ريال، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

وأشارت المسودة إلى أن العمل بهذا القرار سيتم ابتداء من 6/ 5/ 1441هـ وينشر في الصحيفة الرسمية وفي موقع الوزارة ويدرج ضمن وثيقة دليل العمل لبرنامج نطاقات.

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