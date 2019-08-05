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شاهد.. أسراب الجراد تلتهم أرضية ملعب المحالة في أبها

شاهد.. أسراب الجراد تلتهم أرضية ملعب المحالة في أبها
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تواصل- أبها:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق انتشار أسراب من الجراد بكميات هائلة تغطي أرضية ومدرجات ملعب نادي أبها بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، الصاعد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبين مقطع الفيديو العشب الأخضر وقد تآكل جراء هجوم كميات كبيرة من الجراد على أرضية الملعب، فيما يحاول عدد من العمالة إبعاده عنها.

وأثار الفيديو استنكار جماهير عسير الطامحة لتمثيل مشرف لفريقها في الدوري، خاصةً وأنه تم تجديد الملعب مؤخراً ليكون جاهزاً لاستقبال مباريات الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

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