«هدف» يودع 484 مليون ريال في حسابات مستفيدي «حافز»

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الاثنين، أكثر من 484 مليون ريال، في حسابات أكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجَي “حافز – البحث عن عمل” و”حافز – صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر يوليو 2019 م.

وبين “هدف” أن عدد مَن التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي “حافز-البحث عن عمل”، و”حافز-صعوبة الحصول على عمل” لشهر يوليو، بلغ 1336 مستفيداً ومستفيدة؛ منهم 739 أنثى و597 ذكراً.

وأوضح أن عدد المستفيدين من “حافز-البحث عن عمل” بلغ 164950 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج “حافز-صعوبة الحصول على عمل” 147452 مستفيداً ومستفيدة.

ويدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، مستفيدي ومستفيدات البرنامجين من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ويحرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين، بهدف دعم توظيف القوى الوطنية في بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة من خلال عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة.