تفاصيل المأساة التي هزت مصر.. 50 قتيلاً وجريحًا أمام معهد الأورام بالقاهرة

تواصل – وكالات:

شهد شارع كورنيش النيل وسط العاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين؛ حادث انفجار قوي وقع في المنطقة؛ تسبب في عدد من الوفيات وحالة من الفزع بين المارة واحتراق عدد من السيارات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام في منطقة السيدة زينب إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

وأرجعت وزارة الداخلية المصرية الحادث إلى اصطدام سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، بعدد من المركبات؛ ما أدى إلى وقوع انفجار كبير.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه “حال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات؛ الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام”.

ومن بين المصابين 3 إلى 4 حالات حرجة، وحالات تراوحت إصاباتهم بين كسور متوسطة إلى بسيطة، وحالات حروق بدرجات متفاوتة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارات الإطفاء وهي تحاول السيطرة على حريق هائل، وعددًا من السيارات الخاصة المتلفة نتيجة الانفجار.

من جهته أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بمعاينة حادثة الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث.