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منعاً لـ«التجسس».. «أبل» توقِف مساعدها الصوتي «سيري»

منعاً لـ«التجسس».. «أبل» توقِف مساعدها الصوتي «سيري»
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة أبل عن اتخاذها قراراً بتعليق مؤقت لاستخدام المتعاقدين البشريين لتصنيف مقتطفات من التسجيلات الصوتية لمساعدها الصوتي (سيري) Siri، لتنضم بذلك لشركة قوقل التي وافقت على التوقف عن الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي (Google Assistant) لمدة 3 أشهر في أوروبا، وذلك وفقاً للجهات التنظيمية الألمانية.

ولم تؤكد «أبل» التوقف عن حفظ تلك التسجيلات على خوادمها، فبالرغم من سمعتها الجيدة في حماية الخصوصية، إلا أن عناصر التحكم الفعلية التي توفرها للمستخدمين للتعامل مع إعدادات البيانات الخاصة بهم ضعيفة، أو غير واضحة، أو غير موجودة.

كما أن قضية حفظ تسجيلات المساعد الصوتي (سيري) على خوادمها – التي أثارها تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية – كشفت مشكلة جديدة ستحتاج «أبل» إلى التعامل معها بشكل أفضل عندما تقوم بتحويل المزيد من أعمالها إلى خدمات.

ونظراً لأن «أبل» لا تبادل بيانات المستخدم مع طرف آخر، فإن الشركة لا تتمتع بتجربة قوقل، وأمازون، وغيرها من الشركات الأخرى، حيث توفر هذه الشركات للمستخدمين إمكانية التحكم في البيانات التي تجمعها.

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