صرف النظر عن دعوى «طبيب» ببدل عدوى لمرتين خلال أيام

تواصل – الرياض:

أدى عدم تحديد وزارتي الخدمة المدنية والمالية للفئات الصحية الجديدة المستحقة لبدل العدوى، إلى صرف النظر عن دعوى طبيب أسرة قاضى وزارة الصحة مطالبا بما اعتبره حقه في ذلك البدل بأثر رجعي على مدى 9 سنوات ماضية؛ وهذا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأرجعت المحكمة الإدارية في الدمام قرارها، إلى أنه لا توجد فئات مستحقة لهذا البدل، وأنها استأنست بالفئات المحددة في اللائحة القديمة، بينما أكد الطبيب المدعي أن قائمة الفئات التي تتمسك بها الصحة منسوخة بأمر ملكي أوكل لوزارتي المالية والخدمة المدنية مسؤولية تحديد الفئات المستحقة للبدل.

لكن المحكمة وفقا لصك الحكم أكدت أنه إذا لم تحدد الوزارتان الفئات المستحقة للبدل فيمكن الاستئناس بالفئات السابقة التي حددتها وزارة الخدمة المدنية وما زالت تعتمد عليها، لافتة إلى أن عبء إثبات التعرض للدعوى يقع على المدعي وينحصر الإثبات بمستندات مقدمة من جهة الاختصاص بوزارة الصحة الجهة المقام ضدها الدعوى. حسب “عكاظ”.