ما سر ظاهرة التوهج بسماء المملكة يوم أمس؟

تواصل – الرياض:

رأى مختصون في الفلك والمناخ، أن هناك أسباب مختلفة تفسر تسجيل بعض الدول بينها المملكة شروقاً وغروباً غريبين للشمس، مصحوباً بتوهج يوم أمس (الأحد).

قال رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن ظاهرة التوهج في سماء المملكة تتزامن مع اندلاع النيران في الدائرة القطبية الشمالية.

كما أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن في هذه الأيام تعمل الرطوبة بين طبقات الجو علاوة على السحب العابرة على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها، على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش.

بينما قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، إن هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية النادرة تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1 – 6 درجات، بسحب عالية جداً وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف أن الظاهرة تحدث في أحيان أخرى عندما يكون في الأجواء مُخلفات انفـجار صـاروخ باليـستي، كما يمكن أن تحدث بسبب غبار نيزك احترق أو انـفجر في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن ظاهرة يوم أمس هي عبارة عن انعكاس لضوء الشمس من سحب عالية جداً.