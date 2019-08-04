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سقوط مقاتلة إيرانية في مياه الخليج العربي (صور)

سقوط مقاتلة إيرانية في مياه الخليج العربي (صور)
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تواصل – وكالات:

سقطت مقاتلة إيرانية من طراز (F4) اليوم الأحد، في مياه الخليج العربي قبالة محافظة بوشهر جنوبي البلاد، بسبب عطل فني، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وقالت وكالة أنباء “مهر” إن المقاتلة سقطت قبالة سواحل دلوار تنكستان جنوب البلاد، وأن الطيار ومساعده تمكنا من النجاة.

وفي شهر مايو 2019 سقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية، حينها، أن مقاتلة إيرانية من طراز F5 سقطت في مدينة أصفهان ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية.

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