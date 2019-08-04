فيديو صادم.. اصطياد «نيص» وذبحه أمام الأطفال في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لمجموعة من الأشخاص قاموا باصطياد حيوان “النيص” وذبحوه أمام الأطفال، في إحدى مناطق المملكة.

ووثق المقطع محاولة حيوان النيص الضعيف الفرار من أيدي صياديه دون جدوى، حيث قاموا بضربه على رأسه بالعصي للسيطرة عليه وذبحه.

وحذر متداولو المقطع من هذه الأفعال التي تتم أمام الأطفال ويتم تصويرها وتوثيقها للتفاخر والهياط، مؤكدين أن هذا المخلوق الضعيف ليس للأكل ولن يغنيهم أو يشبعهم.

ولم يتسن لصحيفة “تواصل” تحديد بدقة مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.