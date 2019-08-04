«الزعاق» يتوقع موعد بداية «الكليبين» آخر مواسم «جمرة القيظ»

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توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم الأربعاء المقبل أول موسم الكليبين (مرخيات القلايد)، وهو آخر مواسم جمرة القيظ، ومدته 13 يوماً وبعد ذلك نقول: “أدخل ياسهيل ماتشوف الباب مدلوق”.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد أسبوعين من الآن ينتهي موسم جمرة القيظ، ويتزامن ذلك دخول موسم سهيل، وأهلنا الأولين -الله يرحمهم- يقولون: “إذا دخل سهيل يبرد آخر الليل”.
وأضاف: “بقي 4 أيام ويدخل علينا موسم الكليبين وهو آخر مواسم جمرة القيض، ويتزامن مع موسم مرخيات القلايد، بسبب ارتخاء عذوق النخل لثقلها ومن ثم ترتخي ويقول الخلاوي: “قضى القيض من جرد السبايا ولا بقى من القيض إلا مرخيات القلايد”.
وختم الزعاق بقوله: “خلال هذا الأسبوع ستخف حدة الحرارة تدريجياً، وتكون الأجواء لطيفة في آخر الليل وهذا الأسبوع جامع بين موسمين بين آخر موسم المرزم وأول موسم الكليبين وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون: “إذا دخل الكليبين خذ الحفنة من المدين”.