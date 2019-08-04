«الزعاق» يتوقع موعد بداية «الكليبين» آخر مواسم «جمرة القيظ»

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توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم الأربعاء المقبل أول موسم الكليبين (مرخيات القلايد)، وهو آخر مواسم جمرة القيظ، ومدته 13 يوماً ‏وبعد ذلك نقول: “أدخل ياسهيل ماتشوف الباب مدلوق”.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد أسبوعين من الآن ينتهي موسم جمرة القيظ، ويتزامن ذلك دخول موسم سهيل، وأهلنا الأولين -الله يرحمهم- يقولون: “إذا دخل سهيل يبرد آخر الليل”.

وأضاف: “بقي 4 أيام ويدخل علينا موسم الكليبين وهو آخر مواسم جمرة القيض، ويتزامن مع موسم مرخيات القلايد، بسبب ارتخاء عذوق النخل لثقلها ومن ثم ترتخي ويقول الخلاوي: “قضى القيض من جرد السبايا ولا بقى من القيض إلا مرخيات القلايد”.

وختم الزعاق بقوله: “خلال هذا الأسبوع ستخف حدة الحرارة تدريجياً، وتكون الأجواء لطيفة في آخر الليل وهذا الأسبوع جامع بين موسمين بين آخر موسم المرزم وأول موسم الكليبين وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون: “إذا دخل الكليبين خذ الحفنة من المدين”.