تفاصيل وفاة 3 حجاج مصريين

تواصل – وكالات:

أعلنت بعثة الحج المصرية وفاة 3 حجاج مصريين في الأراضي المقدسة، لافتة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 20 ألف حاج.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس البعثة المصرية للحج أن أحد الحجاج الثلاثة توفي بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، فيما توفي الثاني نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، والثالث نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

وأضاف وفقا وسائل إعلام المصرية، أن الحالة الصحية للحجاج المصريين بالمملكة مطمئنة، وتم تقديم الخدمات الطبية لنحو 24.7 ألف حاج.

وأشار عبدالعاطي إلى أن هناك 20 حالة تعاني الفشل الكلوي أجريت لها 59 عملية غسل كلوي، كما خضعت 4 حالات إصابة بأورام لجلسات علاج.