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سفارة خادم الحرمين باليابان عقب زلزال فوكوشيما: اطمئنوا.. مواطنونا بخير

سفارة خادم الحرمين باليابان عقب زلزال فوكوشيما: اطمئنوا.. مواطنونا بخير
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تواصل – الرياض:

أكدت سفارة خادم الحرمين في اليابان سلامة جميع المواطنين السعوديين هناك عقب الزلزال الذي ضرب فوكوشيما (بقوة 6.2) على مقياس ريختر.

وقالت السفارة، اليوم الأحد: تتابع السفارة آثار الزلزال في فوكوشيما (بقوة 6.2)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:( 09055833862 / 0335895242)

و قالت وكالة الأرصاد اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.2 درجات ضرب ساحل شمال شرق اليابان اليوم الأحد، لكن لم يصدر تحذير من تسونامي.

وحسب “رويترز” قالت الوكالة إن زلزالاً وقع الساعة 10:23 بتوقيت جرينتش قبالة ساحل محافظة فوكوشيما على عمق 50 كيلومتراً، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

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