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المدينة المنورة.. إتلاف مواد غذائية عليها علامات التلف والفساد

المدينة المنورة.. إتلاف مواد غذائية عليها علامات التلف والفساد
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تواصل – واس:

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية أحد، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة مساء أمس السبت، مطعمًا مخالفًا يقوم بتحضير وتجهيز ونقل وجبات الإعاشة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية سلامة الغذاء المقدم للحجاج والزوار.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة محمد بن حدأمين الشتاء أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة وبالتعاون مع الجهات الأمنية أحبطت توزيع 1500 وجبة إعاشة جاهزة ،و 3000 كيلوجرام من المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات التلف والفساد حيث جرى إتلاف جميع الوجبات والمواد الغذائية، وتسليم 11 عاملًا للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الشتاء المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.

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