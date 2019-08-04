بالفيديو.. لحظة اصطدام سيارة بناقة قطعت الطريق فجأة

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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اصطدام سيارة صغيرة بناقة، ولم يتعرض قائد السيارة لأي إصابات فيما تضررت واجهة السيارة الأمامية أضراراً متوسطة.

وظهرت في المقطع المركبة وهي تسير بشكل هادئ ليلاً، على طريق جانبي بأحد الأحياء السكنية، ليتفاجأ قائد المركبة بناقة تقطع الطريق أمامه، حيث لم يسعفه الوقت لضغط المكابح ليصطدم مباشرة بواجهة سيارته بالناقة التي سقطت على الأرض قبل أن تعاود النهوض وتنطلق في طريقها، وتوقف قائد المركبة على بعد أمتار قليلة بعد حادث التصادم، ولم يتعرض لإصابات بحمد الله.

وناشد معلقون على مقطع الفيديو الذي وجد تفاعلاً واسعاً، أصحابَ الإبل بعدم تركها سائبة على الطرقات، خاصة في الفترات المسائية، مجددين مطالبهم للجهات المعنية بتطبيق القانون لردع المتسببين في ترك إبلهم تتجول في الطرقات، وخاصة الطرق السريعة التي يتكبد عابروها أضراراً أكبر.

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