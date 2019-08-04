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معلومة صادمة عن الطقس المتوقع خلال الحج.. درجات الحرارة تلامس الـ50

معلومة صادمة عن الطقس المتوقع خلال الحج.. درجات الحرارة تلامس الـ50
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تواصل – الرياض:

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي اليوم الأحد الموافق 3 ذي الحجة 1440 هـ، 4 أغسطس 2019م بمقر الهيئة بجدة.

 وأشار إلى أن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى درجات حرارة عظمى تلامس الخمسين درجة مئوية في بعض الأيام كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات كما إن الاحتمالية واردة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي خطة أعمالها لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزيتها لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة بحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك، واستعرضت جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

وكذلك أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها، حيث تقوم فرق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

 كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي عن مسابقة إعلامية حيث قال رئيس الهيئة: وبسرني بهذه المناسبة وتقديراً للجهود المميزة التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين ودورهم البارز في نقل صورة الحج، فإنني أعلن عن إطلاق مسابقة صحفية معنية بالأرصاد والبيئة في الحج تشمل جميع التخصصات الصحفية بقيمة 10 آلاف ريال.

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