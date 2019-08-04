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قنصلية المملكة بهونج كونج تنبه من الإضراب.. لا مواصلات ولا خدمات

قنصلية المملكة بهونج كونج تنبه من الإضراب.. لا مواصلات ولا خدمات
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تواصل – الرياض:

وجهت قنصلية المملكة في هونج كونج، تنبيها لرعاياها من المواطنين هناك يتعلق بتأثر وسائل النقل وغيرها من الخدمات غداً بسبب إضراب عام.

وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، اليوم الأحد،: تود القنصلية التنويه للمواطنين السعوديين الموجودين في هونج كونج، عن إعلان المحتجين تنظيم إضراب عام بدءاً من يوم الاثنين 5 أغسطس مما قد يؤثر في توافر وسائل النقل وغيرها من الخدمات.

يُذكر أنه خلال الأسابيع الماضية أصدرت القنصلية تحذيرات عدة تتعلق بالمظاهرات والتجمعات بمدن عدة في هونج كونج؛ حيث شهدت البلاد تنظيم مسيرات احتجاج شارك فيها مئات الآلاف منذ أسابيع، اعتراضاً على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام؛ إن القانون صار «كأن لم يكن»، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسمياً.

كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدم الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997. وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيس نفسه. ويخشى كثير من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.

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