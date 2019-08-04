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معلومات مهمة عن «أبشر».. يوفر 15 مليار ريال سنوياً وأفرج عن 550 سجيناً بـ«فُرجت»

معلومات مهمة عن «أبشر».. يوفر 15 مليار ريال سنوياً وأفرج عن 550 سجيناً بـ«فُرجت»
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تواصل- الرياض:

أسهم تطبيق “أبشِر” في توفير 15 مليار ريال سنوياً لخزينة الدولة، وذلك بحسب تقرير أصدرته وحدة التحول الرقمي مؤخراً.

وأوضح التقرير أن عدد المشتركين في تطبيق “أبشر” خلال النصف الثاني من العام الحالي بلغ 12.5 مليون مشترك، مشيرة إلى أن الوقت المُستغرق لتنفيذ أي خدمة في التطبيق لا يتجاوز 3 دقائق.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح 180 خدمة أمام المشتركين، بينها 17 خدمة جديدة جرى إطلاقها مؤخراً.

وأبان أن مبادرة “فرجت” التي أطلقتها منصة “أبشر”، أسهمت في الإفراج عن 550 سجيناً من 25 جنسية بمبلغ إجمالي تجاوز 32 مليون ريال.

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