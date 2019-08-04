برسم 100 ريال.. الرخصة التعليمية الأرخص في المملكة

تواصل – الرياض:

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للمعلم تعد الأرخص في المملكة، مقارنة مع الرخص المهنية التي تمنحها الجهات النظيرة بالمملكة مثل هيئة المهندسين وهيئة المحامين.

وأوضحت أن رسوم الرخصة التعليمية 100 ريال، مقارنة بـ2000 ريال لرخصة المحامين، و(500-1800) ريال للتخصصات الصحية، و(450-1550) ريالاً للمهندسين.

وأشارت إلى أنه في حين تفرض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهيئة المهندسين وهيئة المحامين رسوماً سنوية للعضوية تتراوح بين (80- 1825) ريالاً، لا توجد رسوم عضوية لهيئة تقويم التعليم.

وكانت وزارة التعليم أقرّت مؤخراً اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية، والتي تشترط حصول المعلم على رخصة مهنية واجتياز الاختبارات والاشتراطات المحددة لها، وهي ثلاثة أنواع (رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير).