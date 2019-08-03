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مشاجرة وإطلاق نار .. ضبط شخصين تورطا في حيازة أقراص مخدرة بعسير 

مشاجرة وإطلاق نار .. ضبط شخصين تورطا في حيازة أقراص مخدرة بعسير 
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تواصل – واس:

تمكنت الجهات الأمنية بعسير من ضبط شخصين بحوزتهما أقراص أمفيتامين ” كبتاجون” .

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبطهما، ليتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة على الآخر، حيث تم ايقافهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما.
وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على تحقيق أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأضافت أن كافة الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق المخالفين.

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